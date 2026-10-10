Palmer unterschreibt bis 2034

Cole Palmer (24) schwört dem FC Chelsea die Treue. Der Offensivspieler hat um ein Jahr bis 2034 an der Stamford Bridge verlängert. „Chelsea bedeutet mir sehr viel, und ich glaube, der Verein ist auf dem richtigen Weg. Deshalb freue ich mich riesig über die Vertragsunterzeichnung und bin natürlich sehr glücklich“, führt der Linksfuß aus.

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We’re delighted to announce that Cole Palmer has signed a new contract until 2034. ✍️💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026

Palmer war 2023 für 47 Millionen Euro von Manchester City zu den Blues gewechselt, dort gehört er seither zu den Leistungsträgern. Im Frühjahr wurde der Engländer (14 Länderspiele) zwischenzeitlich mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, bei der WM war er überrachend nicht mit dabei.