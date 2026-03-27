Bundesliga
Mainz zieht Kawasaki-Option
1 min.
@Maxppp
Der FSV Mainz 05 plant langfristig mit Sota Kawasaki (24). Die Rheinhessen verkünden, dass die im Leihgeschäft mit Kyoto Sanga vereinbarte Kaufoption für den defensiven Mittelfeldspieler gezogen wurde. Dem Vernehmen nach liegt diese bei einer Million Euro.
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1. FSV Mainz 05 @1FSVMainz05 – 11:00
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Der 24-jährige Japaner, der seit Saisonbeginn vom aktuellen Tabellenführer der J-League, Kyoto Sanga, ausgeliehen ist, bleibt auch über die laufende Spielzeit hinaus Mainzer. Die 05ER ziehen die vereinbarte Kaufoption.
#Mainz05
Der 24-jährige Japaner, der seit Saisonbeginn vom aktuellen Tabellenführer der J-League, Kyoto Sanga, ausgeliehen ist, bleibt auch über die laufende Spielzeit hinaus Mainzer. Die 05ER ziehen die vereinbarte Kaufoption.
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Für die 05er kam der Japaner in der laufenden Saison 14 Mal zum Einsatz. Sportvorstand Christian Heidel freut sich: „Sota Kawasaki fühlt sich in Mainz sehr wohl und sieht hier auch seine Zukunft. Aus Sicht aller Verantwortlichen hat Sota bei uns in seiner ersten Saison eine sehr gute Entwicklung genommen. Wir sind absolut überzeugt von ihm und davon, dass er als junger Spieler auch künftig noch einige Entwicklungsschritte machen wird.“
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