DFB terminiert WM-Kader-Verkündung

Julian Nagelsmann hat noch rund sechs Wochen Zeit, um sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft zu formieren. Wie der DFB bekanntgibt, wird der Bundestrainer seine Auswahl am 12. Mai um 13 Uhr offiziell verkünden.

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Damit erfolgt die Nominierung bereits vier Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag. Die endgültige Meldung bei der FIFA muss Nagelsmann zwar erst Anfang Juni vornehmen, doch Nagelsmann entschied sich dazu, schon früh für Klarheit zu sorgen. Während der endgültige Kader auf 26 Spieler begrenzt ist, könnte Mitte Mai zunächst ein deutlich größerer Kreis an Profis die Einladung erhalten.