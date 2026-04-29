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Ligue 1

PSG nimmt Akliouche-Fährte auf

von Remo Schatz - Quelle: Sacha Tavolieri
Maghnes Akliouche im Spiel gegen den FC Brügge @Maxppp

Maghnes Akliouche könnte der Ligue 1 erhalten bleiben. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat Paris St. Germain das Interesse am Offensivstar der AS Monaco erneuert und bereits Kontakt zu dessen Beratern aufgenommen.

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Triebfeder hinter den Transferbemühungen sei PSG-Coach Luis Enrique, der in Akliouche die perfekte Verstärkung für den Sommer sieht. Der siebenfache Nationalspieler steht vor allem in der Premier League hoch im Kurs, mehrere Klubs sollen bereits Kontakt aufgenommen haben. Akliouche selbst präferiere aber PSG.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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