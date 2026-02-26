Menü Suche
Offiziell Premier League

XXL-Vertrag: Brentford verlängert mit Andrews

von Fabian Ley - Quelle: brentfordfc.com
Coach Keith Andrews klatscht in die Hände @Maxppp

Der FC Brentford und Coach Keith Andrews planen eine langfristige gemeinsame Zukunft. Der Premier League-Klub teilt mit, dass der 45-jährige Übungsleiter seinen Vertrag vorzeitig bis 2032 verlängert hat. Das bisherige Arbeitspapier war bis 2028 gültig.

Brentford FC
Keith Andrews 🤝 2032
Der Ire hatte die Bees im vergangenen Sommer als Nachfolger von Thomas Frank übernommen. Derzeit steht Andrews mit seinem Team auf einem starken siebten Tabellenplatz. „Er passt hervorragend zum Verein und zu unserer Arbeitsweise, da er sowohl aus Spielern als auch aus Mitarbeitern das Beste herausholen kann“, lobt Sportdirektor Phil Giles.

