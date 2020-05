Betis: Interesse an sieben Barça-Spielern

Betis Sevilla will auch in diesem Sommer seine guten Beziehungen zum FC Barcelona nutzen. Wie die Tageszeitung ‚Sport‘ berichtet, haben die Andalusier Interesse an gleich sieben Barça-Profis. So soll die aktuelle Leihe von Mittelfeldspieler Carles Aleñá (22) um ein Jahr verlängert werden. Auch bei Riqui Puig (20), Ansu Fati (17), Pedri (17), Álex Collado (21) und Trincão (20) könne sich Betis ein Leihgeschäft vorstellen.

Im Raum steht zudem eine Rückkehr von Júnior Firpo (23), der Sevilla im vergangenen Sommer Richtung Barcelona verlassen hatte. Der Linksverteidiger hat aber zahlreiche andere Verehrer. Unter anderem ist ein Tauschgeschäft mit Inter Mailand im Gespräch. Barça will damit den Preis für Lautaro Martínez drücken.