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Bundesliga

Einigung im Zagadou-Poker

von David Hamza - Quelle: Sky
Dan-Axel Zagadou im Spiel gegen den FC Augsburg @Maxppp

Dan-Axel Zagadou (27) wird zeitnah seinen auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart verlängern. Laut ‚Sky‘ besteht eine grundsätzliche Einigung über einen neuen Kontrakt bis 2027. Aktuell werde noch über eine Verlängerungsoption für eine zusätzliche Saison verhandelt. Dahingehend seien weitere Gespräche in dieser Woche geplant.

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Teil des Deals ist dem Vernehmen nach ein niedrigeres Grundgehalt sowie ein stark leistungsbezogenes Prämienkonstrukt. Zagadou war 2022 nach seinem Abschied von Borussia Dortmund ablösefrei nach Stuttgart gekommen. Der immer wieder von schweren Verletzungen geplagte Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison nur fünf Spiele für die VfB-Profis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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