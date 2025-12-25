Gespräche laufen: Schalke vor Überraschungstransfer?

Eine solche Hinrunde des FC Schalke 04 hatten nur die wenigsten erwartet. Nach der Hinrunde belegen die Knappen Tabellenplatz eins und stellen die beste Abwehr der zweiten Liga. Dennoch möchte man im Winter möglichst nachlegen, damit der Aufstieg in die Bundesliga gelingt.

„Wir handeln nur, wenn wir überzeugt sind, dass ein Spieler uns sportlich, charakterlich weiterbringt und es wirtschaftlich passt“, sagte Sportvorstand Frank Baumann erst kürzlich. Einen solchen Akteur haben die Verantwortlichen nun offenbar in Serbien ausfindig gemacht.

Einem Bericht von ‚Mozzart Sport‘ zufolge ist der Zweitligist an Yanis Karabelyov (29) von Partizan Belgrad interessiert. Demnach haben die Königsblauen dem defensiven Mittelfeldspieler, der bereits zwölf Spiele für die bulgarische Nationalmannschaft bestritt, einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr angeboten.

Einigung scheint wahrscheinlich

Mit dem serbischen Hauptstadtklub stehe eine Einigung über die Ablösesumme noch aus, laut ‚Mozzart Sport‘ „dürfte es da aber keine Probleme geben.“ Karabelyovs Vertrag in Belgrad läuft noch bis 2027.