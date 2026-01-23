Werder-Kandidat Ferrari vom Markt

Der SV Werder Bremen geht im Rennen um Andrés Ferrari leer aus. Stattdessen schließt sich der 23-jährige Stürmer leihweise dem spanischen Zweitligisten Sporting Gijón an, der sich eine Kaufoption sichern konnte.

Damit kehrt Ferrari dem belgischen Erstligisten VV St. Truiden zumindest vorerst den Rücken. Für Werder ist die Transfer-Niederlage wohl kein allzu großer Rückschlag, wurde mit Jovan Milosevic (20) doch erst kürzlich ein neuer Stürmer vom VfB Stuttgart ausgeliehen.