Kommentar 8
Offiziell Bundesliga

Werder-Kandidat Ferrari vom Markt

von Lukas Weinstock - Quelle: realsporting.com
Clemens Fritz ist Werder Bremens Geschäftsführer Profifußball @Maxppp

Der SV Werder Bremen geht im Rennen um Andrés Ferrari leer aus. Stattdessen schließt sich der 23-jährige Stürmer leihweise dem spanischen Zweitligisten Sporting Gijón an, der sich eine Kaufoption sichern konnte.

Real Sporting
🚗 Sí, ya está aquí 🇺🇾.
Damit kehrt Ferrari dem belgischen Erstligisten VV St. Truiden zumindest vorerst den Rücken. Für Werder ist die Transfer-Niederlage wohl kein allzu großer Rückschlag, wurde mit Jovan Milosevic (20) doch erst kürzlich ein neuer Stürmer vom VfB Stuttgart ausgeliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
