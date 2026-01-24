Barça forciert Fermín-Verlängerung

Der FC Barcelona möchte den Vertrag von Fermín López vorzeitig verlängern. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sind die Katalanen bereit, dem 22-Jährigen eine deutliche Gehaltserhöhung und eine Ausdehnung des Kontrakts bis 2031 anzubieten. Das aktuelle Arbeitspapier des Spaniers besitzt noch eine Laufzeit bis 2029.

López selbst habe keine Zweifel an einer langfristigen Zusammenarbeit mit den Blaugrana. Dem Bericht zufolge fand am Donnerstag bereits ein Treffen zwischen Barcelonas Sportdirektor Deco und den Beratern des Mittelfeldspielers statt. Im vergangenen Sommer buhlte bereits der FC Chelsea um den Rechtsfuß, zudem sollen den fünffachen Nationalspieler zahlreiche weitere Topklubs beobachten.