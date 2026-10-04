UEFA Nations League
Klopp trifft Abwehr-Entscheidung
@Maxppp
Jürgen Klopp wird im heutigen Nations League-Spiel gegen Griechenland (20:45 Uhr) seine Abwehr umstellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird David Raum (28) auf der linken Seite anstelle von Maximilian Mittelstädt (29) auflaufen. Weitere Änderungen im Defensiv-Verbund werde es nicht geben.
Unter der Anzeige geht's weiter
Folglich läuft Raum an der Seite von Rechtsverteidiger Philipp Treu (25) und dem Innenverteidiger-Duo Malick Thiaw (25) und Waldemar Anton (30) auf. Für den Linksverteidiger von RB Leipzig ist es der erste Einsatz unter dem neuen Bundestrainer.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden