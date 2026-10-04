Klopp trifft Abwehr-Entscheidung

Jürgen Klopp wird im heutigen Nations League-Spiel gegen Griechenland (20:45 Uhr) seine Abwehr umstellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird David Raum (28) auf der linken Seite anstelle von Maximilian Mittelstädt (29) auflaufen. Weitere Änderungen im Defensiv-Verbund werde es nicht geben.

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Folglich läuft Raum an der Seite von Rechtsverteidiger Philipp Treu (25) und dem Innenverteidiger-Duo Malick Thiaw (25) und Waldemar Anton (30) auf. Für den Linksverteidiger von RB Leipzig ist es der erste Einsatz unter dem neuen Bundestrainer.