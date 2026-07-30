Bittere Transfer-Enttäuschung für Tresoldi

Der Interessentenkreis für Nicolò Tresoldi ist nach 23 Toren in 58 Spielen für den FC Brügge groß. Die heißeste Spur führte bislang nach Italien, wo die AS Rom um den Zuschlag verhandelte. Die Zusage des gebürtigen Italieners und deutschen U21-Nationalspielers hatten die Giallorossi schon in der Tasche, Tresoldi wäre liebend gerne in die Ewige Stadt gewechselt. Doch jetzt erlebt er eine bittere Transfer-Enttäuschung.

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Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat die Roma entschieden, dass die heutige Verpflichtung des Argentiniers Santiago Castro (21) vom FC Bologna ausreicht und Tresoldi nicht mehr kommen soll. Die Gespräche mit Brügge wurden wegen zu hoher Ablöseforderungen eingestellt. Ein Roma-Angebot über 35 Millionen Euro lehnten die Belgier ab.

Wie geht es nun für Tresoldi (Vertrag bis 2029) weiter? Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ hat der 21-Jährige auch schon prinzipielle Einigungen mit Borussia Dortmund und Atlético Madrid erzielt. Beide werden aber erst vorpreschen, wenn sie Abgänge im Sturm zu verzeichnen haben.