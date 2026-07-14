Im Alter von 16 Jahren gab Youri Tielemans sein Profidebüt für Jugendklub RSC Anderlecht, sein Name war prompt in aller Munde. Nachdem die Karriere anschließend bei der AS Monaco und Leicester City nicht die prophezeiten Höhen erreicht hatte, nahm sie seit seinem Wechsel zu Aston Villa wieder richtig an Fahrt auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

13 Jahre nach seinem Debüt wechselt der Mittelfeldspieler nun endlich zu einem absoluten Topklub. Mit den Villans gewann Tielemans zwar die Europa League und qualifizierte sich für die Champions League, den Wechsel zu Manchester United sieht der 29-Jährige dennoch als Schritt nach vorn.

Wie die Red Devils offiziell mitteilen, unterschreibt der Edeltechniker in Manchester einen Vertrag bis 2031. Der Tabellendritte der vergangenen Premier League-Saison macht von einer 41 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel im Vertrag des Rechtsfußes Gebrauch.

Unter der Anzeige geht's weiter

☎️ When Manchester United call, you don't think twice. pic.twitter.com/9MsGHelapj — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Uniteds Sportdirektor Jason Wilcox sagt: „Youri war in den vergangenen sieben Jahren durchweg einer der herausragendsten Mittelfeldspieler der Premier League. Er verfügt über alle technischen Qualitäten sowie den Ehrgeiz und die Mentalität, um bei Manchester United zu glänzen. Youris Beständigkeit ist außergewöhnlich, und er wird unserem Kader noch mehr Gelassenheit, Kreativität und Führungsqualitäten verleihen.“

Sicherlich hätte Aston Villa Tielemans gerne behalten. Nach der schwerwiegenden Verletzung von Amadou Onana (24) muss der Verein nun zwei große Baustellen im Mittelfeld stopfen. Johan Manzambi soll dabei Abhilfe schaffen. Der 20-Jährige vom SC Freiburg steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu Aston Villa.