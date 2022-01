Rooney Favorit auf Everton-Job?

Wayne Rooney könnte in einer neuen Rolle zu seinem Jugendklub, dem FC Everton, zurückkehren. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, ist der 36-Jährige der Favorit auf den Trainerposten im Goodison Park. Rooney selbst sagt über das Interesse seines Heimatvereins: „Ich fühle mich geschmeichelt, aber Everton wird wissen, dass die Kommunikation mit mir nur über die Vereinsführung erfolgen kann.“

Bei Everton würde der Engländer die Nachfolge von Rafael Benítez antreten, der vor wenigen Tagen entlassen worden war. In seiner aktiven Zeit als Spieler für die Toffees gelangen Rooney 32 Torbeteiligungen in 117 Spielen. Der ehemalige Topstürmer ist aktuell beim kriselnden Zweitligisten Derby County als Trainer angestellt. In der Championship stehen die Rams, denen aufgrund finanzieller Verstöße gegen die Ligarregularien 21 Punkte abgezogen wurden, nach 26 Spieltagen auf dem vorletzten Platz.