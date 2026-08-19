Tijjani Reijnders (28) kehrt dem europäischen Spitzenfußball den Rücken. Von Manchester City wechselt der zentrale Mittelfeldstratege zu Al Qadsiah nach Saudi-Arabien, wo er einen Vertrag bis 2031 erhält.

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Erst im vergangenen Jahr für knapp 55 Millionen Euro vom AC Mailand gekommen, verkauft City den niederländischen WM-Fahrer nun gewinnbringend weiter. Dem Vernehmen nach fließen rund 61 Millionen Euro Ablöse nach England.

Reijnders trifft bei seinem neuen Arbeitgeber auf einige prominente Gesichter, darunter Koen Casteels (34), Nacho Fernández (36) Julian Weigl (30) und Mateo Retegui (27). Trainiert wird das Ensemble vom ehemaligen Liverpool-Coach Brendan Rodgers.