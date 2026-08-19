Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Premier League

ManCity verkauft Reijnders für 61 Millionen

Nach einem Jahr schließt Tijjani Reijnders das Kapitel Manchester City schon wieder. Der Mittelfeldspieler verfällt den saudischen Lockrufen.

von Julian Jasch
1 min.
Tijjani Reijnders im City-Trikot @Maxppp

Tijjani Reijnders (28) kehrt dem europäischen Spitzenfußball den Rücken. Von Manchester City wechselt der zentrale Mittelfeldstratege zu Al Qadsiah nach Saudi-Arabien, wo er einen Vertrag bis 2031 erhält.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im vergangenen Jahr für knapp 55 Millionen Euro vom AC Mailand gekommen, verkauft City den niederländischen WM-Fahrer nun gewinnbringend weiter. Dem Vernehmen nach fließen rund 61 Millionen Euro Ablöse nach England.

Reijnders trifft bei seinem neuen Arbeitgeber auf einige prominente Gesichter, darunter Koen Casteels (34), Nacho Fernández (36) Julian Weigl (30) und Mateo Retegui (27). Trainiert wird das Ensemble vom ehemaligen Liverpool-Coach Brendan Rodgers.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
SPL
Qadsiah
ManCity
Tijjani Reijnders

Weitere Infos

Premier League Premier League
SPL Saudi Pro League
Qadsiah Logo Al Qadsiah
ManCity Logo Manchester City FC
Tijjani Reijnders Tijjani Reijnders
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert