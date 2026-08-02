50 Millionen: PSG verkauft Kolo Muani

Randal Kolo Muani kehrt zu Juventus Turin zurück. Der 27-Jährige wechselt von Paris St. Germain zum italienischen Rekordmeister und unterschreibt bis 2031. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach bis zu 50 Millionen Euro, 38 Millionen Euro als Fixsumme und zwölf weitere als mögliche Boni. Nach der Verpflichtung von Kerim Alajbegovic (18/Bayer Leverkusen) ist es bereits der zweite namhafte Transfer für die Turiner am heutigen Sonntag.

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Ufficiale | Randal Kolo Muani è bianconero! 💪🏻🇫🇷



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Kolo Muani spielte bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 leihweise bei der Alten Dame und überzeugte dort mit zehn Treffern und drei Vorlagen in 22 Pflichtspieleinsätzen. Das Gastspiel in der vergangenen Spielzeit bei Tottenham Hotspur verlief mit nur fünf Toren in 41 Pflichtspielen dagegen weniger erfolgreich. Bei Juve hofft der Franzose nun, an sein erstes erfolgreiches Kapitel anzuknüpfen.