Chelsea in Kontakt zu Tchouaméni-Berater

Der FC Chelsea schaltet sich in das Wettbieten um Aurélien Tchouaméni ein. Wie Fabrizio Romano im Podcast ‚Talk Chelsea‘ berichtet, haben die Blues bereits Kontakt zum Berater des 21-Jährigen hergestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler soll in der Mannschaft von Thomas Tuchel zum Nachfolger von N'Golo Kanté (30) oder Jorginho (29) aufgebaut werden. Auch Real Madrid soll großes Interesse am Spieler der AS Monaco haben. Tchouaméni absolvierte in der laufenden Saison bereits 13 Spiele in der Ligue 1 und erzielte dabei ein Tor.