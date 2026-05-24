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Begehrter Murillo hat unterschrieben

von David Hamza - Quelle: nottinghamforest.co.uk
1 min.
Murillo hat den Ball im Visier @Maxppp

Innenverteidiger Murillo bleibt trotz zahlreicher Interessenten bei Nottingham Forest. Der 23-jährige Brasilianer verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2030. Interesse an Murillo wurde in den vergangenen Monaten unter anderem Manchester United, Bayern München, dem FC Barcelona, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal nachgesagt. Als Ablöse waren bis zu 90 Millionen Euro im Gespräch.

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Nottingham Forest
Our Murillo has signed a new contract, extending his stay with the Club until the summer of 2030! ✍️
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Über die Verlängerung mit dem Linksfuß sagt Nottinghams Technischer Direktor George Syrianos: „Murillo hat sich seit seiner Ankunft hier kontinuierlich weiterentwickelt und sich als einer der besten Spieler auf seiner Position etabliert. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat – ein Schritt, der sowohl eine Belohnung für seinen anhaltenden Beitrag zur Mannschaft als auch Ausdruck des Bestrebens des Vereins ist, unseren Wachstumskurs fortzusetzen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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