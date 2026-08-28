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Chelsea verkündet Sarr-Leihe

von Fabian Ley
1 min.
Mamadou Sarr im Zweikampf @Maxppp

Der FC Chelsea verleiht Mamadou Sarr (20) erneut. Die Blues bringen den talentierten Innenverteidiger für ein Jahr bei Real Sociedad unter. Eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Leihklubs spielte der neue Chelsea-Coach Xabi Alonso, der selbst in seinen frühen Karrierejahren für die Basken auflief.

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Sarr war im Sommer 2025 für 14 Millionen Euro von Partnerverein Racing Straßburg zu den Londonern gewechselt. Die vergangene Hinrunde verbrachte der Senegalese (acht Länderspiele) erneut beim französischen Erstligisten. In dieser Saison soll Sarr in La Liga Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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