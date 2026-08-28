Chelsea verkündet Sarr-Leihe

Der FC Chelsea verleiht Mamadou Sarr (20) erneut. Die Blues bringen den talentierten Innenverteidiger für ein Jahr bei Real Sociedad unter. Eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Leihklubs spielte der neue Chelsea-Coach Xabi Alonso, der selbst in seinen frühen Karrierejahren für die Basken auflief.

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🤝 Acuerdo con el @ChelseaFC para la cesión de 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗦𝗮𝗿𝗿. Ongi etorri, Mamadou! pic.twitter.com/mdnqKqsrO2 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 28, 2026

Sarr war im Sommer 2025 für 14 Millionen Euro von Partnerverein Racing Straßburg zu den Londonern gewechselt. Die vergangene Hinrunde verbrachte der Senegalese (acht Länderspiele) erneut beim französischen Erstligisten. In dieser Saison soll Sarr in La Liga Spielpraxis sammeln.