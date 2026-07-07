Deal perfekt: Nübel kassiert Bayern-Abfindung

Nachdem sich der FC Bayern bereits mit Besiktas über einen Transfer von Alexander Nübel verständigt hatte, ist nun auch die letzte Hürde aus dem Weg geräumt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Münchner und der 29-jährige Torhüter auf eine Abfindung geeinigt. Damit steht der Wechsel des DFB-Keepers zum türkischen Traditionsklub unmittelbar bevor. Zuletzt hatten die Klubs bereits eine Einigung über die Ablöse erzielt.

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Laut ‚Sky‘ unterschreibt Nübel bei Besiktas einen Vertrag bis 2029, die Ablöse soll sich auf 6,5 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro an Boni belaufen. Der Medizincheck ist laut ‚Bild‘ für Mittwoch in Istanbul vorgesehen. Zuvor hatten die Bayern mit ihrem Schlussmann über eine Abfindung verhandelt, da Nübel in München trotz fehlender sportlicher Perspektive weiterhin ein lukratives Gehalt bezogen hätte. Mit der Einigung ist das Kapitel des ehemaligen Schalkers beim Rekordmeister nach sechs Jahren endgültig beendet.