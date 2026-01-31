Geht Werder bei Konoplya leer aus?

Udinese Calcio forciert eine Zusammenarbeit mit Yukhym Konoplya (26). Nach FT-Informationen liegt dem Rechtsverteidiger von Shakhtar Donetsk ein konkretes Angebot vom Serie A-Vertreter vor. Entschieden ist der Poker aber noch nicht.

Mit in der Verlosung befinden sich unter anderem Werder Bremen und Ajax Amsterdam. Aufgrund seines im Sommer auslaufenden Kontrakts wittern die Interessenten ein Schnäppchen. Konoplya ist 26-maliger ukrainischer Nationalspieler und hat unter anderem schon 15 Champions League-Einsätze auf dem Buckel.