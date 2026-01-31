Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Bundesliga

Geht Werder bei Konoplya leer aus?

von Julian Jasch - Quelle: FT-Exklusiv
Yukhym Konoplya klatscht mit seinem Trainer ab @Maxppp

Udinese Calcio forciert eine Zusammenarbeit mit Yukhym Konoplya (26). Nach FT-Informationen liegt dem Rechtsverteidiger von Shakhtar Donetsk ein konkretes Angebot vom Serie A-Vertreter vor. Entschieden ist der Poker aber noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit in der Verlosung befinden sich unter anderem Werder Bremen und Ajax Amsterdam. Aufgrund seines im Sommer auslaufenden Kontrakts wittern die Interessenten ein Schnäppchen. Konoplya ist 26-maliger ukrainischer Nationalspieler und hat unter anderem schon 15 Champions League-Einsätze auf dem Buckel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Serie A
Bremen
Shakhtar
Udinese
Yukhym Konoplya

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Bremen Logo SV Werder Bremen
Shakhtar Logo Schachtjor Donezk
Udinese Logo Udinese Calcio
Yukhym Konoplya Yukhym Konoplya
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert