United kassiert 44 Millionen Euro

Die Kasse bei Manchester United klingelt und die Red Devils dürfen sich auf zusätzliche Transfereinnahmen freuen. Durch die Qualifikation der SSC Neapel für die Champions League, greift die Kaufpflicht bei Rasmus Hojlund. Die Teilnahme an der Königsklasse ist nach dem heutigen 3:0-Erfolg gegen den Pisa SC gesichert.

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Der 23-jährige Däne wechselt automatisch für eine im Leihgeschäft vereinbarte Ablöse von 44 Millionen Euro an den Vesuv. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Nationalspieler 15 Saisontore und assistierte achtmal. In Manchester konnte Hojlund nicht richtig Fußfassen, nach seinem Wechsel zurück nach Italien lief es deutlich besser für den Neuner.