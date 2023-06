West Ham: Alles klar mit Steidten

Tim Steidten wird der Hauptverantwortliche für den sportlichen Bereich bei West Ham United. Nach FT-Informationen übernimmt der 44-Jährige bei den Hammers den Posten des Director of Football. Als solcher wird der gebürtige Bremer zukünftig für die Kaderplanung des Klubs zuständig sein. Der ‚kicker‘ berichtete zuerst von Steidtens nahendem Engagement bei den Londonern.

Nach FT-Informationen ist zwischen dem 44-Jährigen und West Ham alles geklärt. Die Amtsübernahme des ehemaligen Kaderplaners von Bayer Leverkusen wird am Freitag offiziell bekanntgegeben. Zum 1. Juli tritt er dann offiziell seinen Posten an. Die Leverkusener hatte Steidten im März nach rund dreieinhalb Jahren verlassen, da er in einer führenden Rolle tätig sein wollte.

