Nächster Trainerwechsel bei Villarreal?

Trainer Pacheta steht beim FC Villareal womöglich schon wieder vor dem Aus. Das berichtet ‚Relevo‘. Dem Onlineportal zufolge könnte ihn der Spanier Marcelino ersetzen, der erst vor etwas mehr als einem Monat bei Olympique Marseille zurückgetreten war. Mit Marcelino habe es bisher aber nur Kontakt über Dritte gegeben. Neben dem 58-Jährigen wird auch Marcelo Gallardo (zuletzt River Plate) als potenzieller Kandidat auf den Trainerposten genannt. Pacheta wiederum hatte bei Villarreal erst Anfang September den Trainerposten von Quique Setíen übernommen.

Dort konnte der 55-jährige Spanier bisher nicht den gewünschten Aufwind bringen: In elf Pflichtspielen holte Villarreal vier Siege und musste vier Niederlagen sowie drei Unentschieden hinnehmen. Ob Pacheta am nächsten Wochenende gegen Atlético Madrid noch an der Seitenlinie stehen wird, ist offen.