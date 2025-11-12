Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Neue Details zur Endrick-Leihe

von Tobias Feldhoff - Quelle: ESPN Brasil
Endrick und Kylian Mbappé @Maxppp

Olympique Lyon muss offenbar kaum finanziellen Aufwand für die Leihe von Endrick betreiben. Die brasilianische Ausgabe von ‚ESPN‘ berichtet, dass Real Madrid 50 Prozent des Gehalts übernehmen wird, eine Leihgebühr werde darüber hinaus nicht fällig. Zur Einordnung: Vorher war noch von rund 4,5 Millionen Euro die Rede gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wirklich lange wird man sich aber bei OL nicht an Endricks Künsten erfreuen dürfen. Der Leihvertrag soll bis zum Saisonende laufen, eine Kaufoption konnten sich die Franzosen nicht sichern. Schon sehr bald soll der Deal offiziell verkündet werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
La Liga
Real Madrid
Lyon
Endrick

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Lyon Logo Olympique Lyonnais
Endrick Endrick
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert