Neue Details zur Endrick-Leihe

Olympique Lyon muss offenbar kaum finanziellen Aufwand für die Leihe von Endrick betreiben. Die brasilianische Ausgabe von ‚ESPN‘ berichtet, dass Real Madrid 50 Prozent des Gehalts übernehmen wird, eine Leihgebühr werde darüber hinaus nicht fällig. Zur Einordnung: Vorher war noch von rund 4,5 Millionen Euro die Rede gewesen.

Wirklich lange wird man sich aber bei OL nicht an Endricks Künsten erfreuen dürfen. Der Leihvertrag soll bis zum Saisonende laufen, eine Kaufoption konnten sich die Franzosen nicht sichern. Schon sehr bald soll der Deal offiziell verkündet werden.