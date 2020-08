Lyons Heldenreise geht weiter | Pep und City in der Schusslinie

Die Helden von Lyon

Olympique Lyon zählt zu den Überraschungsmannschaften in der diesjährigen Champions League-Saison. Für den ‚Progrès‘ war das Erreichen des Halbfinale in der Königklasse „fantastisch“. Die ‚L’Équipe ‘spricht von „fabelhaft“. Im gestrigen Viertelfinalspiel gewannen die Franzosen mit 3:1 gegen Manchester City und zogen damit in die nächste Runde ein. Neben Lyon hat sich auch Paris St. Germain für die nächste Runde qualifiziert. Damit stehen zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs zwei französische Teams im Halbfinale. PSG spielt am kommenden Dienstag gegen RB Leipzig, während Lyon am Tag danach auf den FC Bayern München trifft.

Pep Guardiola muss sich warm anziehen

In England herrscht große Enttäuschung nach dem Aus von Manchester City in der Champions League. Dabei bleibt auch Trainer Pep Guardiola nicht verschont. „Mit gebrochenem Herzen“ beschreibt der ‚Daily Express‘ den Trainer. Für die ‚Daily Mail‘ befindet sich der Spanier „in Agonie“. Zudem ist für die britische Boulevardzeitung der Fehlschuss von Raheem Sterling der Wendepunkt des Spiels, nachdem dieser kläglich vor dem Tor der Franzosen versagte und eine 100-prozentige Chance nicht nutzte. Für die Citizens ist es somit das dritte Jahr in Folge, dass man im Viertelfinale der Champions League ausscheidet.

Barça treibt großen Umbruch an

Nach der desaströsen 2:8-Niederlage des FC Barcelona gegen Bayern München in der Champions League kehrt bei den Katalanen keine Ruhe ein. Laut der ‚Marca‘ sucht Barça „nach einer totalen Veränderung“. Die ‚as‘ schreibt, dass Trainer Quique Setién und Sportdirektor Éric Abidal „dem Untergang geweiht“ sind. Besonders beunruhigend ist zudem die Zukunft von Superstar Lionel Messi für den Klub, dessen Vertrag 2021 ausläuft. Fakt ist, dass ein Umbruch bitter nötig ist, um wieder an die glorreichen Zeiten der Blaugrana anknüpfen zu können.