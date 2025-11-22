Schwarze Karte für Kohr | Barças emotionale Rückkehr

Kohr mal wieder im Kreuzfeuer

Seinem Ruf als unfairster Spieler der Bundesliga machte Dominik Kohr beim gestrigen 1:1 seines Klubs Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim mal wieder alle Ehre. Mit offener Sohle trat der Verteidiger seinem Gegenspieler Max Moerstedt in der 88. Minute auf die Wade und musste vorzeitig duschen. Kohrs neunter Bundesliga-Platzverweis. Mehr hat keiner.

„Rekord-Rot für Kohr nach Brutalo-Foul“, titelt daher die ‚Bild‘. Und Ex-Bundesliga-Schiri Manuel Gräfe meint sogar: „Das ist nicht Rot – das ist Schwarz.“ TSG-Trainer Christian Ilzer konstatierte: „Ich habe schon lange kein so hartes Foul mehr gesehen.“ Immerhin habe Moerstedt das Einsteigen aber „bis auf einen anständigen Bluterguss und ein paar offene Abschürfungen halbwegs gut überstanden“, so Ilzer.

Emotionen pur bei Barça

909 Tage lang musste der FC Barcelona seine Heimspiele andernorts bestreiten. Nun ist der große Tag da: Der spanische Meister kehrt in sein Wohnzimmer zurück. Im sich noch immer im Umbau befindlichen Camp Nou geht es für die Blaugrana heute um 16:15 Uhr gegen Athletic Bilbao.

Zwar dürfen nur 45.401 Zuschauer rein, dennoch weiß die ‚Mundo Deportivo‘ um die „große emotionale und wirtschaftliche Bedeutung“ für Barça. Besonders charmant: Die Rückkehr fällt mit dem Geburtstag von Klub-Gründer Joan Gamper am 22. November 1877 zusammen.