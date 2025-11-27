HSV: Katterbach bereitet Winter-Abgang vor

Noah Katterbach liebäugelt mit einem Wechsel. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sucht der Linksverteidiger vom Hamburger SV nach einem neuen Verein im Winter. Interesse gibt es dem Boulevardblatt zufolge sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland.

Für die Rothosen kam der 24-Jährige in der laufenden Spielzeit noch gar nicht zum Einsatz. Zwischenzeitlich wurde Katterbach sogar aufgrund von schlechter Körpersprache und mangelnder Einstellung zur U21 degradiert. Sein Vertrag an der Elbe läuft noch bis 2027.