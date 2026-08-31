Bochum verleiht Rakneberg
Der VfL Bochum und Mikkel Ragneberg gehen vorerst getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, schließt sich der 24-jährige Linksverteidiger per Leihe Odense BK in Dänemark an.
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Mikkel #Rakneberg wird den Rest der Spielzeit in Dänemark verbringen, der Linksverteidiger wird bis zum Saisonende an Odense BK verliehen. pic.twitter.com/Qpcdd9sXEq— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) August 31, 2026
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