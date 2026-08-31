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Bochum verleiht Rakneberg

Der VfL Bochum und Mikkel Ragneberg gehen vorerst getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, schließt sich der 24-jährige Linksverteidiger per Leihe Odense BK in Dänemark an.

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