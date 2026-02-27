Menü Suche
Ausweg für Bayerns Jackson

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild | Bayern Insider
Nicolas Jackson beim Torjubel für den FC Bayern @Maxppp

Da er sowohl beim FC Bayern als auch bei Stammverein FC Chelsea keine Zukunft hat, muss sich Nicolas Jackson nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass den Stürmer mehrere Vereine aus Saudi-Arabien ins Visier genommen haben. Insbesondere Al Ahli zeige konkretes Interesse.

Jackson ist von den Blues noch bis Saisonende an den deutschen Rekordmeister verliehen. Beide Vereine planen nicht mit dem 24-jährigen Senegalesen. Womöglich bietet sich im Wüstenstaat ein Ausweg für Jackson, der für den FCB bislang fünf Tore in 22 Spielen erzielte.

