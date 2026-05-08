FC Bayern: Drei neue Ideen für die Abwehr-Baustelle

Konrad Laimer (28) ziert sich bislang, seinen 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern – wenngleich es laut ‚Absolut Bayern‘ mittlerweile eine Annäherung gibt. Alphonso Davies (25) reiht eine Verletzung an die andere. Und Josip Stanisic (26) muss in der kommenden Saison womöglich immer mal wieder in der Innenverteidigung aushelfen. Raphaël Guerreiro (32) verlässt den FC Bayern derweil ablösefrei.

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Aus all dem ergibt sich für die Kaderplaner um Max Eberl und Christoph Freund: Womöglich muss im Sommer ein neuer Außenverteidiger her.

Schmerzgrenze bei Read

Als Topkandidat gilt seit Monaten Givairo Read (19), der bei Feyenoord Rotterdam jedoch ebenfalls eine verletzungsgeplagte Saison erlebt. Außerdem haben die Bayern mit Manchester City einen potenten Mitbewerber. Mehr als 30 Millionen Euro Ablöse ist man dem Vernehmen nach nicht bereit, in Read zu investieren.

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Auf der Suche nach Alternativen wandert der Blick einmal mehr zu Newcastle United. Durch das drohende Verpassen des internationalen Geschäfts kommen womöglich hochkarätige Spieler der Magpies auf den Markt. Die Bayern zeigen bereits Interesse etwa an den Offensivkräften Anthony Gordon (25), William Osula (22) und – sofern sich die Gelegenheit ergibt – auch Nick Woltemade (24).

Newcastle hat jedoch auch attraktive Außenverteidiger im Kader. Laut ‚Teamtalk‘ ist der FCB auf Tino Livramento (23) und Lewis Hall (21) aufmerksam geworden. Beide sind englische Nationalspieler, um ihre Verfügbarkeit ist es jedoch verschieden bestellt.

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Livramento auf dem Markt?

Dem Bericht zufolge will Newcastle Linksfuß Hall unter keinen Umständen abgeben. Anders ist die Lage bei Livramento. Für den Rechtsfuß wolle man sich Angebote anhören, sofern er nicht bereit ist, sich langfristig an den Klub zu binden. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Livramento erlebt – genau wie Read oder Davies – eine Seuchensaison mit vielen Verletzungen. Trotzdem sind ‚Teamtalk‘ zufolge auch die englischen Topkaliber Manchester City und FC Arsenal am schnellen und flexiblen Außenverteidiger interessiert. Das wiederum könnte den Preis in schwindelerregende Höhen treiben. Günstiger als Read wäre Livramento für die Bayern sicherlich nicht.

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Alternative aus Portugal

Eine Hybrid-Lösung hat der Deutsche Meister derweil bei Benfica Lissabon ausfindig gemacht. Laut ‚Absolut Bayern‘ führten die Münchner schon erste Gespräche bezüglich eines Transfers von Tomás Aráujo. Der 23-Jährige verteidigt vornehmlich innen, kann aber auch rechts in der Viererkette ran.

Sein Vertrag bei Benfica ist noch bis 2029 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro. Dass die Bayern ernst machen, ist eigentlich nur vorstellbar, wenn diese Summe noch kräftig gedrückt werden kann.