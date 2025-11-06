Tuchel trifft Bellingham-Entscheidung

Jude Bellingham wird erstmals seit der Länderspielpause im Juni wieder für die englische Nationalmannschaft nominiert. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Thomas Tuchel den 22-Jährigen für die kommenden Partien gegen Serbien und Albanien berufen wird.

Bellingham lief bisher 44 Mal für England auf. Bei den Oktober-Länderspielen verzichtete Tuchel auf den Superstar, obwohl dieser für Real nach Schulterverletzung schon wieder am Ball war. Für die Königlichen kam der Mittelfeldspieler seit seiner Genesung in dieser Saison zu zehn Einsätzen.