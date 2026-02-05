Menü Suche
Gladbach lehnte Dzeko ab

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Edin Dzeko beim Torabschluss @Maxppp

Vor seinem Wechsel zum FC Schalke 04 war Edin Dzeko offenbar auch bei einem Bundesligisten Thema. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ beschäftigte sich Borussia Mönchengladbach im Winter mit dem 39-jährigen Starstürmer. Der Bosnier sei den Fohlen angeboten worden, VfL-Sportdirektor Rouven Schröder habe aber keinen Grund gesehen, zusätzlich zu Haris Tabakovic (31) und Tim Kleindienst (30) einen weiteren Knipser zu holen.

Für Dzeko ging es stattdessen bekanntlich zu den Schalkern, zu denen er selbst den ersten Kontakt gesucht hatte. Insbesondere S04-Coach Miron Muslic und Abwehrchef Nikola Katic (29) leisteten Überzeugungsarbeit. Übrigens: Neben Dzeko befasste sich Gladbach im abgelaufenen Transferfenster der ‚Bild‘ zufolge auch mit Offensivmann Sheraldo Becker (30), den es letztlich leihweise von CA Osasuna zum FSV Mainz 05 zog.

veröffentlicht am
