Spurs wollen um Rashford feilschen

Tottenham Hotspur beschäftigt sich weiterhin mit einer möglichen Verpflichtung von Marcus Rashford (28) von Manchester United, ist jedoch nicht bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet knapp 47 Millionen Euro zu zahlen. Das berichtet ‚The i Paper‘. Die Londoner hoffen darauf, den Preis noch deutlich drücken zu können.

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Das dürfte aufgrund der vielen Interessenten am Offensivspieler jedoch eher schwierig sein. Rashford, der nach seinen guten Leistungen bei seiner Leihe zum FC Barcelona in der abgelaufenen Saison noch auf den WM-Zug aufgesprungen ist und beim Sieg gegen Kroatien als Einwechselspieler ein Tor erzielen konnte, sucht laut Bericht keinen Verein in der Premier League. Am liebsten würde der Rechtsfuß dauerhaft zu Barça zurückkehren, aber auch der FC Bayern soll es ihm angetan haben.