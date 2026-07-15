Erster Interessent: Vagnoman auf dem Markt

Die Wege des VfB Stuttgart und von Josha Vagnoman könnten sich in diesem Sommer trennen. Laut der ‚Sport Bild‘ würden die Schwaben den Außenverteidiger bei einem Angebot zwischen zehn und 15 Millionen Euro ziehen lassen, da dessen Leistungen „intern als zu durchwachsen bewertet“ werden. Mit Hull City gibt es bereits einen ersten konkreten Interessenten für den zweifachen Nationalspieler. Problem: Der Premier League-Aufsteiger möchte den 25-Jährigen lediglich leihen und nicht kaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus diesem Grund wurden die Gespräche dem Fachmagazin zufolge bisher nicht weiter intensiviert. Vagnoman war 2022 für 4,5 Millionen Euro vom Hamburger SV zum VfB gewechselt und hat seitdem wettbewerbsübergreifend 124 Pflichtspiele bestritten. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft noch bis 2028.