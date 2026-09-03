Menü Suche
Kommentar
UEFA Nations League

Dzeko verkündet Bosnien-Rücktritt

von Lukas Hörster
Edin Dzeko für Bosnien im Einsatz @Maxppp

Edin Dzeko (40) tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Wie der Superstar von Schalke 04 mitteilt, wird er am 2. Oktober gegen Schweden sein letztes Länderspiel für Bosnien-Herzegowina bestreiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dzeko ist mit bislang 151 Einsätzen und 73 Toren der Rekordspieler und -torschütze seines Landes. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko führte er sein Team als Kapitän aufs Feld. „Nichts in meiner Karriere hat mich je derart mit Stolz erfüllt, wie dieses Trikot zu tragen“, lässt Dzeko in seiner Abschiedsnachricht wissen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Bundesliga
Schalke 04
Bosnien
Edin Džeko

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Bundesliga Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Bosnien Flag Bosnien und Herzegowina
Edin Džeko Edin Džeko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert