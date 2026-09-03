Edin Dzeko (40) tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Wie der Superstar von Schalke 04 mitteilt, wird er am 2. Oktober gegen Schweden sein letztes Länderspiel für Bosnien-Herzegowina bestreiten.

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Dzeko ist mit bislang 151 Einsätzen und 73 Toren der Rekordspieler und -torschütze seines Landes. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko führte er sein Team als Kapitän aufs Feld. „Nichts in meiner Karriere hat mich je derart mit Stolz erfüllt, wie dieses Trikot zu tragen“, lässt Dzeko in seiner Abschiedsnachricht wissen.