Real Madrid: Benzema fehlt in der CL

Real Madrid muss im Champions League-Achtelfinalhinspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21 Uhr) auf Top-Torjäger Karim Benzema (33) verzichten. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat der verletzte Franzose nach absolvierten Tests keine Chance auf einen Einsatz gegen die Italiener.

Unter der Anzeige geht's weiter

Real-Coach Zinédine Zidane muss sich nun nach einer adäquaten Kaderalternative für die Offensive umsehen. Benzema konnte schon zuletzt beim Spiel in der Liga gegen Valladolid (1:0) verletzungsbedingt nicht mitwirken. Der Franzose schoss in der laufenden Champions League-Saison vier Tore in fünf Einsätzen für die Königlichen.