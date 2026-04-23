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Offiziell 2. Bundesliga

Schalke: Antwi-Adjei kommt auf den Markt

von Daniel del Federico - Quelle: schalke04.de
1 min.
Christopher Antwi-Adjei mit Moussa Sylla @Maxppp

Die Liaison zwischen Christopher Antwi-Adjei und Schalke 04 endet nach der Saison. Wie der Verein offiziell verkündet, wird das auslaufende Arbeitspapier des 32-Jährigen nicht verlängert. Der Flügelstürmer ist damit ab Sommer ablösefrei auf dem Markt verfügbar.

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Klarheit für die Zukunft: Christopher Antwi-Adjei wird den #S04 nach dem Ende der laufenden Saison verlassen. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni dieses Jahres.

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Antwi-Adjei war 2024 vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt und bestritt seitdem 33 Pflichtspiele für die Knappen, in denen er zwei Tore und drei Vorlagen beisteuerte. In der laufenden Spielzeit kam der ghanaische Nationalspieler jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und stand lediglich in acht Ligapartien in der Startelf. Dennoch verspricht der Rechtsfuß vollen Einsatz für den Saisonendspurt: „Ich bin dankbar für das offene Gespräch und die bisherige Zeit hier. Für Abschiedsworte ist es aber noch zu früh, denn wir sind mitten in der entscheidenden Saisonphase. Ich werde in den Trainingseinheiten und Spielen bis zum Ende weiter alles reinwerfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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