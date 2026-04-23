Schalke: Antwi-Adjei kommt auf den Markt

Die Liaison zwischen Christopher Antwi-Adjei und Schalke 04 endet nach der Saison. Wie der Verein offiziell verkündet, wird das auslaufende Arbeitspapier des 32-Jährigen nicht verlängert. Der Flügelstürmer ist damit ab Sommer ablösefrei auf dem Markt verfügbar.

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Antwi-Adjei war 2024 vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt und bestritt seitdem 33 Pflichtspiele für die Knappen, in denen er zwei Tore und drei Vorlagen beisteuerte. In der laufenden Spielzeit kam der ghanaische Nationalspieler jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und stand lediglich in acht Ligapartien in der Startelf. Dennoch verspricht der Rechtsfuß vollen Einsatz für den Saisonendspurt: „Ich bin dankbar für das offene Gespräch und die bisherige Zeit hier. Für Abschiedsworte ist es aber noch zu früh, denn wir sind mitten in der entscheidenden Saisonphase. Ich werde in den Trainingseinheiten und Spielen bis zum Ende weiter alles reinwerfen.“