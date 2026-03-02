Menü Suche
Liverpool denkt an Quansah-Rückkehr

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Jarell Quansah im Einsatz für Bayer Leverkusen @Maxppp

Unter Umständen muss Bayer Leverkusen bald schon wieder ohne Jarell Quansah planen. Der FC Liverpool spielt mit dem Gedanken, die Rückkaufoption für den 23-jährigen Innenverteidiger auszulösen, berichtet ‚Sky‘. Bis Mai haben die Reds dem Bericht zufolge Zeit, um die 80 Millionen Euro teure Klausel zu aktivieren.

Im vergangenen Sommer wechselte der Abwehrspieler erst für 35 Millionen Euro von der Anfield Road ins Rheinland. In der Werkself etablierte Quansah sich schnell und wurde zum Leistungsträger. Dementsprechend wird der Nationalspieler logischerweise auch für seinen Ex-Klub wieder interessant.

