Brazzos klare Ansage in der Trainerfrage

Nach vier sieglosen Ligaspielen hat die öffentliche und auch mannschaftsinterne Kritik an Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann deutlich zugenommen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic kündigt nun gegenüber der ‚Bild‘ an: „Wir werden nach der Länderspielpause anders auftreten. Und das erwarte ich auch.“

In der Liga stehen richtungsweisende Partien gegen Leverkusen und Dortmund an. Salihamidzic erklärt:„Körperliche Intensität, Gier und die Bereitschaft, in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu stoßen, sind die Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Außerdem brauchen wir eine klar bessere, konzentrierte Chancenverwertung.“

„Ganze Rückendeckung des FC Bayern“

Mit Nagelsmann habe man kürzlich „über alle Aspekte unseres Saisonstarts gesprochen, auch die positiven, denn es gab ja nicht nur die Niederlage in Augsburg, sondern viele Tore zu Beginn und zwei Siege ohne Gegentor in der Champions League.“

Der Trainer, so Salihamidzic weiter, sei „sehr klar. Er und sein Trainer-Team wissen genau, was zu tun ist. Vor allem weiß Julian, dass er die ganze Rückendeckung des FC Bayern hat, das muss jetzt auch nicht immer wieder betont werden.“

Salihamidzic nimmt stattdessen das Team in die Pflicht: „Unsere Spieler haben Qualität, Mentalität und Charakter, das wollen und werden sie zeigen. Die kommenden Spiele gegen Leverkusen, Pilsen und in Dortmund sind genau die richtige Bühne dafür.“