Schon vor Ort: Lookman wechselt nach Madrid

Offensivspieler Ademola Lookman (28) schließt sich Atlético Madrid an. Die Madrilenen teilen mit, dass eine Vereinbarung mit Atalanta Bergamo über einen Wechsel getroffen wurde. Ganz durch ist der Transfer aber erst nach den medizinischen Untersuchungen und der anschließenden Vertragsunterschrift.

Lookman befindet sich bereits in Madrid. Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni. Die Rojiblancos haben sich im Werben um den Nigerianer unter anderem gegen Fenerbahce durchgesetzt.