Schon vor Ort: Lookman wechselt nach Madrid

von Dominik Sandler - Quelle: atleticodemadrid.com
1 min.
Ademola Lookman wird gefeiert @Maxppp

Offensivspieler Ademola Lookman (28) schließt sich Atlético Madrid an. Die Madrilenen teilen mit, dass eine Vereinbarung mit Atalanta Bergamo über einen Wechsel getroffen wurde. Ganz durch ist der Transfer aber erst nach den medizinischen Untersuchungen und der anschließenden Vertragsunterschrift.

Atlético de Madrid
Acuerdo con la Atalanta para el traspaso de Ademola Lookman.

El internacional nigeriano ya se encuentra en Madrid. El acuerdo está pendiente del reconocimiento médico y la formalización de su contrato.

Lookman befindet sich bereits in Madrid. Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni. Die Rojiblancos haben sich im Werben um den Nigerianer unter anderem gegen Fenerbahce durchgesetzt.

