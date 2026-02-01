La Liga
Schon vor Ort: Lookman wechselt nach Madrid
Offensivspieler Ademola Lookman (28) schließt sich Atlético Madrid an. Die Madrilenen teilen mit, dass eine Vereinbarung mit Atalanta Bergamo über einen Wechsel getroffen wurde. Ganz durch ist der Transfer aber erst nach den medizinischen Untersuchungen und der anschließenden Vertragsunterschrift.
Atlético de Madrid @Atleti – 21:31
Acuerdo con la Atalanta para el traspaso de Ademola Lookman.Bei X ansehen
Lookman befindet sich bereits in Madrid. Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni. Die Rojiblancos haben sich im Werben um den Nigerianer unter anderem gegen Fenerbahce durchgesetzt.
