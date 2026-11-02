Viele Ausfälle: Diese Bayern-Elf soll Atlético schlagen

Das Lazarett beim FC Bayern lichtet sich vor dem Champions League-Kracher bei Atlético Madrid am Dienstag (21 Uhr) zumindest ein wenig. Die zuletzt angeschlagenen Torhüter Manuel Neuer und Jonas Urbig stehen genau wie Superstar Michael Olise zur Verfügung. Unklar ist noch, ob Neuer und Olise starten können oder zunächst auf der Bank sitzen werden.

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Neben Cheftrainer Vincent Kompany fallen auch weiterhin der rekonvaleszente Jamal Musiala, der frisch operierte Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Díaz und Bara Sapoko Ndiaye aus. Dennoch muss Co-Trainer Aaron Danks einige knifflige Personalentscheidungen treffen.

Nathaniel Brown duelliert sich etwa sowohl hinten links mit Josip Stanisic als auch auf der Zehner-Position mit Lennart Karl. Auch Tom Bischof drängt nach starken Wochen ins Team.

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