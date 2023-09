BVB-Flirt Zaïre-Emery vor PSG-Verlängerung

Paris St. Germain und Warren Zaïre-Emery setzen ihre Zusammenarbeit aller Voraussicht nach fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, stehen der Mittelfeldspieler und PSG kurz vor einer Einigung, was eine Vertragsverlängerung anbelangt. Das aktuelle Arbeitspapier des jungen Franzosen läuft bis 2025.

Mit gerade einmal 17 Jahren ist der Rechtsfuß unter Trainer Luis Enrique in der laufenden Saison gesetzt. Wettbewerbsübergreifend stand Zaïre-Emery in allen sieben Pflichtspielen des Pariser Nobelklubs in der Startelf.

Im Sommer zeigten Borussia Dortmund, Manchester City und der FC Arsenal Interesse an dem PSG-Talent. Auch der FC Bayern wurde in der Vergangenheit bereits mit Zaïre-Emery in Verbindung gebracht. Die interessierten Vereine gehen nun aber offenbar leer aus.