Werners Saison-Aus zur Unzeit: Leipzig reagiert

Rouven Schröder hat sich zur Oberschenkelverletzung und dem damit verbundenen Saisonaus von Timo Werner geäußert. Der ‚Bild‘ sagt der Sportdirektor von RB Leipzig: „Wir hatten bereits kurzen Kontakt zu Timo, das waren natürlich Genesungswünsche. Das Saisonaus ist bitter für ihn. Er war gut drin, war Stammspieler und hat gute Leistungen samt Scorer für Tottenham erzielt. Bislang hat die Leihe das gehalten, was sich alle Parteien davon versprochen hatten.“

Tottenham Hotspur hatte Werner im Winter ausgeliehen. Die Bilanz seither: 14 Pflichtspiele, zwei Tore und drei Assists. Die Teilnahme an der EM im eigenen Land mit der deutschen Nationalmannschaft kann sich der 28-jährige Stürmer nun endgültig abschminken. Und auch für einen weiteren Verbleib in London kann sich Werner nun nicht mehr empfehlen. Trotzdem ist es nach wie vor denkbar, dass die Spurs die Kaufoption über 17 Millionen Euro bis zum Stichtag am 14. Juni ziehen. Unter RB-Trainer Marco Rose hat Werner jedenfalls eher keine sportliche Zukunft mehr.