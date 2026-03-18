Yildiz kartet gegen Bayern nach

Kenan Yildiz hat den FC Bayern verlassen, weil er enttäuscht vom Umgang des Rekordmeisters mit ihm gewesen ist. Das bekräftigt der ehemalige Jugendspieler des FCB und heutige Profi von Juventus Turin gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘: „Ich habe nie wegen des Geldes gespielt, sondern um mich zu verbessern. Ich habe Geld immer als Folge davon betrachtet. Meine Familie kümmert sich um diesen Teil des Jobs. Ich habe meinen Eltern einfach gesagt, dass ich bei Juve sehr glücklich war und bin. Ich bin jetzt seit vier Jahren hier, und alle haben mir immer großes Vertrauen entgegengebracht, etwas, das mir bei Bayern gefehlt hat. Ich war elf Jahre lang dort und habe nie ihr Vertrauen gespürt.“

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Der 20-Jährige war vor knapp vier Jahren für lediglich eine sechsstellige Ausbildungsentschädigung von München nach Turin gewechselt. Dort hat sich der türkische Nationalspieler mittlerweile zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt und wird von etlichen internationalen Topklubs beobachtet. Vor kurzem hat Yildiz seinen Vertrag bei der Alten Dame jedoch bis 2030 verlängert.