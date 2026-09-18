„Höchste Klasse“: Schlotterbeck adelt BVB-Einkauf
Nico Schlotterbeck ist wieder fit. Ein Neuzugang bei Borussia Dortmund überzeugt den Führungsspieler besonders.
Nico Schlotterbeck ist zufrieden mit den Neuzugängen bei Borussia Dortmund. Im Interview mit klubeigenen Medien sagt der Abwehrmann: „Die Neuzugänge, die kamen, sind alle auf einem Top-Niveau. Wenn ich da nur an Joane Gadou neben mir in der Innenverteidigung denke: Das ist schon höchste Klasse.“
Gadou war im Sommer für 20 Millionen Euro von RB Salzburg zum BVB gekommen. Auf Anhieb etablierte sich der Modellathlet als rechtes Glied der Dreierkette.
Schlotterbeck weiter: „Ich freue mich sehr und habe auch das Gefühl, dass mit der Mannschaft einiges gehen kann.“ Sicherlich auch, da der 26-Jährige nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich bei der WM zugezogen hatte, wieder fit ist. „Es ist ein schönes Gefühl. Vor allem hebt es auch meine Laune wieder an“, so Schlotterbeck über sein Comeback am vergangenen Samstag gegen den SC Paderborn (3:0).
Schlotterbeck zu Klopp
Am morgigen Samstag (18:30 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an. Anschließend geht es für Schlotterbeck zur DFB-Elf unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. „Ich freue mich total darauf. Es ist eine neue Ära, die er einleitet, und ich hoffe, eine erfolgreiche“, so der Linksfuß.
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