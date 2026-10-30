Klare Meinung: Kovac muss sich anpassen

Bei Borussia Dortmund sollen mehr Jugendspieler die Chance bekommen, sich zu zeigen. Zumindest, wenn es nach den FT-Usern geht. Denn 79 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage sind der Meinung, dass Kovac mehr als bislang auf die Nachwuchskräfte im Kader setzen sollte.

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Sollte Niko Kovac mehr auf die Jugend setzen? Ja, das bringt den BVB weiter Nein, die sportlichen Ergebnisse sind wichtiger Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Lediglich ein Fünftel meint, dass die sportlichen Ergebnisse wichtiger sind als der langfristige Weg. Kovac hat erst vor wenigen Wochen beim BVB verlängert, sieht sich aber immer wieder Kritik ausgesetzt. Unattraktiver Fußball ist neben der Tatsache, dass weniger Youngsters als geplant zum Zuge kommen, der Hauptkritikpunkt.