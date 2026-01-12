Neuer Flügel: Hertha beschäftigt sich mit Saad

Nach einem enttäuschenden Saisonstart hat Hertha BSC den Umschwung geschafft. Dank eines beeindruckenden Zwischenspurts von sieben Siegen in Serie beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz drei lediglich fünf Punkte. Um ganz oben angreifen zu können, wollen die Herthaner in der Bundesliga zuschlagen.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge befasst sich der Zweitligist mit Elias Saad vom FC Augsburg. Der 26-Jährige kommt über die linke Außenbahn und passt mit seiner Dribbelstärke in das gesuchte Profil der Hertha.

Saad wechselte erst im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro vom FC St. Pauli in die Fuggerstadt. Dementsprechend ist er vertraglich noch langfristig bis 2029 gebunden. Da er beim FCA aber nur eine untergeordnete Rolle spielt, darf er den Verein im Winter verlassen.

Abgänge nötig

Das Problem: Für den finanziell klammen Hauptstadtklub kommt dem Bericht zufolge nur ein Leih-Geschäft infrage. Selbst für eine Leihe müsste die Hertha erst noch Spieler loswerden. Als mögliche Abgangskandidaten bringt das Boulevardblatt Augustin Rogel (28), Tim Hoffmann (20) sowie Julian Eitschberger (21) ins Spiel.