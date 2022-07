Bericht: Pavard bei Atlético angeboten

Im Zuge des Interesses von Bayern München an João Félix waren die Münchner offenbar bereit, Atlético Madrid Benjamin Pavard als Verhandlungsmasse anzubieten. Laut ‚Sport1‘ fiel in Sondierungsgesprächen mit den Rojiblancos auch der Name des französischen Abwehrspielers. Die Rojiblancos waren dem Vernehmen nach jedoch nicht angetan von der Offerte.

Der 26j-Jährige ist bei Bayern ein Verkaufskandidat, da der anvisierte Transfer von Matthijs de Ligt (22) ein Überangebot in der Abwehr kreieren würde. Félix war an der Säbener Straße ein potenzieller Kandidat für das Erbe von Robert Lewandowski (33). Eine Verpflichtung des 22-jährigen Portugiesen ist jedoch aufgrund des hohen Preisschilds derzeit vom Tisch.