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30 Millionen: Wechsel-Indiz bei Matsima?

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Chrislain Matsima im Augsburg-Trikot @Maxppp

Chrislain Matsima (24) hat eine neue Berateragentur. Ab sofort wird der Innenverteidiger des FC Augsburg von CAA Base vertreten. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich der 1,93 Meter große Rechtsfuß auf einen Tapetenwechsel vorbereitet.

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Schon im Sommer war ein Matsima-Transfer ein ganz heißes Thema in der Fuggerstadt. Der FC Fulham sowie der FC Everton blitzten aber ab. Fabrizio Romano berichtet, dass es im kommenden Jahr knapp 30 Millionen braucht, um den FCA drei Jahre vor Vertragsende von einem Verkauf zu überzeugen. Namentlich nicht genannte Klubs sollen bereits dran sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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